Ученые из Петербурга придумали умную одежду

Молодые ученые из Санкт-Петербурга разработали одежду, которая будет запоминать движения и регулировать температуру. Комплекты такой одежды даже оснащены системой климат-контроля.

Одежду презентовали на фестивале в Сочи. Проект «Cyber Vestis» является одним из первых российских прототипов умной одежды. Его разработчики совмещают привычные ткани с гибкими аккумуляторами и создают уникальные произведения.

Одежды, разработанная талантливыми петербуржцами, должна сделать жизнь своих владельцев комфортнее. Оснащенные проводами платья и костюмы будут продвигать как для повседневной носки, так и для спецучреждений, пишет портал «Русская Весна».

Пока в массы умную одежду не выпускают. Изначально она пройдет тщательное тестирование. Важно, чтобы провода и аккумуляторы никак не мешали и не вредили носителям.