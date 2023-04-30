В Петербурге посадили липу в память о погибшем в теракте военкоре

Сквер Памяти, прилегающий к Пискаревскому мемориальному кладбищу в Санкт-Петербурге обогатили 32 деревьями. Липы высадили в память о погибших россиянах.

Одно из деревьев в Сквере высадили в честь военкора Владлена Татарского, который в апреле 2023 года погиб в результате теракта. Теперь его память будет увековечена в родном городе, а петербуржцы всегда будут помнить о павшем земляке.

Такая акция по высадке деревьев в знак памяти и уважения в городе является ежегодной. Ее история началась в 2016 году, когда на аллее славы высадили первые 30 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского отделения «Единой России».

В последующие годы в Петербурге появилось больше 300 памятных деревцев. В дальнейшем акция продолжится.

Ранее сообщалось, что липу высадили в Князь-Владимирском сквере в ходе масштабного субботника.