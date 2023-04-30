Федеральный следком заинтересовался перестрелкой с полицейскими в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался перестрелкой, которая произошла в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 апреля. В происшествии были задействованы местный житель и полицейские.

В Петербурге возбуждено уголовное дело против 65-летнего мужчины из-за посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дебошир угрожал полицейским ружьем, по итогу его пришлось обезвредить. После применения табельного оружия петербуржец скончался.

Как сообщили в пресс-службе федерального ведомства, сейчас разбирательство по факту случившейся трагедии продолжается. Глава Следкома поручил доложить о рассмотрении этого дела. Исход событий остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что полицию к петербуржцу с ружьем вызвали его встревоженные соседи. Специалисты изначально пытались попасть в квартиру мужчины через окно.