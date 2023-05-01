Студентов-бюджетников могут заставить работать по распределению

В России задумались о том, чтобы ввести обязательную трёхлетнюю отработку по распределению для всех студентов, которые оканчивали образовательные учреждения за счёт бюджета. Такая инициатива внесена в государственную думу на рассмотрение. Документ появился в электронной базе парламента.

Уточняется, что авторы инициативы предлагают брать студентов на бюджетную форму обучения только при условии заключения соглашения о трудоустройстве после окончания учёбы по специальности. Уточняют, что такой вопрос следует решить не позднее, чем за четыре месяца до получения диплома.

Предполагается, что в вузах появятся специальные комиссии, которые будут распределять студентов работодателям.

Уточняется, что часть выпускников-бюджетников будут отправлять на работу по месту жительства. В первую очередь это касается инвалидов первой и второй группы, тех, у кого есть родственники с инвалидностью, беременных женщин, их супругов, а также родители детей в возрасте до трёх лет.