Пенсионерка из Петербурга испугалась за «дочь» и отдала мошенникам полмиллиона

В Петербурге мошенники продолжают вовсю мучить горожан. На этот раз жертвой обмана вновь стала самая незащищенная и наивная категория граждан — пенсионеры. Об этом сообщает издание Петербург2 со ссылкой на данные ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, поздним вечером пенсионерке позвонила какая-то женщина. Она рассказала, что является следователем. Мошенница уверяла женщину в том, что ее дочь — виновница дорожно-транспортного происшествия, а значит ей может грозить ответственность вплоть до уголовной.

Чтобы этого избежать, было предложено заплатить. К женщине позднее явился мужчина, которому она передала полмиллиона рублей. Потом женщина поняла, что ее обманули, поэтому обратилась в отделение полиции.

С места преступления изъяты записи видеонаблюдения и отпечатки пальцев. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».