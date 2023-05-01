В 14 субъектах России растет заболеваемость коронавирусом

По информации портала «Стоп коронавирус», со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за минувшую неделю показатель заболеваемости в стране снизилась на 10,9%. Об этом сообщает пресс-служба портала в своих социальных сетях.

Уточняется, что показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 27,2. При этом отмечается, что увеличение заболеваемости отмечено в 14 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.

Отметим, что тем не менее ситуация явно оптимистичнее, чем было еще несколько лет назад. И это несмотря на то, что меры предосторожности явно сейчас куда слабее. Уже не встретить тех, кто соблюдает масочный режим или же активно использует антисептические средства. Не стоит уж вспоминать и то, что когда-то было такое понятие как локдаун.