В Петербурге «Мерседес» подбил велосипедистку до тяжелого состояния

Полиция устанавливает детали ДТП, в котором пострадала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленинградской области.
Известно, что происшествие случилось ориентировочно в 18.05 1 мая. Все случилось на улице Турку. Там женщина на велосипеде пересекала проезжую часть. Однако делала она это в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода.

Как итог, ее сбил проезжающий автомобиль «Мерседес». Женщина в результате госпитализирована в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверка, выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что по информации портала «Стоп коронавирус», со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за минувшую неделю показатель заболеваемости в стране снизилась на 10,9%. Подробнее об этой теме вы можете прочитать по ссылке.

дтп петербург происшествие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге «Мерседес» подбил велосипедистку до тяжелого состояния
В 14 субъектах России растет заболеваемость коронавирусом
В России от коронавируса скончался 31 житель
Теперь пенсию наличкой доставит только «Почта России»
В центре Петербурга разрастутся декоративные яблони
Отец и брат Меган Маркл показали снимок, который она скрывала
В Госдуме высказались против системы распределения студентов на рабочие места
Новые автобусные маршруты ждут петербуржцев в мае