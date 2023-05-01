В Петербурге «Мерседес» подбил велосипедистку до тяжелого состояния

Полиция устанавливает детали ДТП, в котором пострадала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленинградской области.

Известно, что происшествие случилось ориентировочно в 18.05 1 мая. Все случилось на улице Турку. Там женщина на велосипеде пересекала проезжую часть. Однако делала она это в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода.