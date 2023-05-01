В Выборгском районе неадекватный водитель прокатил полицейских на капоте

Полиция задержала двоих граждан за противоправные действия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось днем 1 мая на Удельном проспекте. Там сотрудники полиции заприметили подозрительный автомобиль «АУДИ А6». Как выяснилось, водитель и пассажир вели себя крайне неадекватно.

Сотрудники полиции подошли для проверки документов, но водитель не подчинился и начал отъезжать. Тогда полицейские попытались задержать авто, но водитель прокатил их на капоте и скрылся.

Спустя время авто все-таки поймали. Выяснилось, что оба находятся в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полиция устанавливает детали ДТП, в котором пострадала велосипедистка. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.