Дорожный конфликт довел петербуржца до госпитализации

Полицейские Московского района задержали подозреваемого в избиении оппонента в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 24 апреля в полицию обратился диспетчер скорой помощи. Он рассказал, что с травмой головы в тяжелом состоянии госпитализирован 54-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов допросили супругу пострадавшего.

Она рассказала, что между ее мужем и каким-то мужчиной произошел конфликт. Мужчины спорили, кто первый должен проехать по территории двора. Как итог неизвестный мужчина избил ее мужа.

Позднее полиция задержала 28-летнего гражданина сопредельного государства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), говорят в ведомстве.