Петербуржцам придется подготовиться к работам на станции «Ладожская»

Что ж, увы, не без печальных транспортных новостей. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о капитальном ремонте на станции «Ладожская». Теперь она будет закрыта. Полностью.

Предполагается, что работы будут вестись в течение 11-ти месяцев. На время подземных ограничений, комитет по транспорту решил организовать работу над землей.

Пассажиров метро Санкт-Петербурга предупредили о капитальном ремонте, который проходит на станции «Ладожская». Ее решено полностью закрыть. Работы планируется проводить в общей сложности 11 месяцев.

Например, изменились маршруты у семи автобусов – №№ 30, 131, 271, 164, 77, 92, 222 и 1, а также по-другому поедет 39-й трамвай.

Ранее сообщалось, что в Петербурге комитет по транспорту напомнил, что с 1 мая 2023 года грядут некие изменения. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале.