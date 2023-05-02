Проезд по дамбе Петербурга решили ограничить со 2 мая

В Санкт-Петербурге со 2 мая ограничат проезд по дамбе. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений города.

Уточняется, что периодически движение будут полностью приостанавливать, так как необходимо ввести специальное оборудование.

Уточняется, что эти ограничения связаны с проведением ремонтных работ, которые будут проводиться с 2 по 5 мая, с 10 по 12 мая и с 15 по 19 мая. Как говорят в пресс-службе ведомства, движение будет приостанавливаться ориентировочно на 7-10 минут.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута. Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными.

Ранее сообщалось, что полицией задержан тихвинец, подозреваемый в поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти.