Проезд по дамбе Петербурга решили ограничить со 2 мая

В Санкт-Петербурге со 2 мая ограничат проезд по дамбе. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений города.
Уточняется, что периодически движение будут полностью приостанавливать, так как необходимо ввести специальное оборудование.
Уточняется, что эти ограничения связаны с проведением ремонтных работ, которые будут проводиться с 2 по 5 мая, с 10 по 12 мая и с 15 по 19 мая. Как говорят в пресс-службе ведомства, движение будет приостанавливаться ориентировочно на 7-10 минут.
Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута. Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными.
Ранее сообщалось, что полицией задержан тихвинец, подозреваемый в поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти.