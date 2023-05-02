Житель Ленобласти взыскал с «Автодора» 250 тысяч рублей за падение на льду

АО «Автодор» теперь обязан выплатить жителю Пушкина компенсацию в размере 250 тысяч рублей. Все дело в том, что он упал на льду, который должна была расчистить именно эта организация.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, пострадавшим оказался пенсионер. Само происшествие случилось еще в декабре прошлого года. Тогда мужчина попал в больницу со сломанной ногой. Он упал у дома по Оранжерейной улице в Пушкине. Он дожидался бригаду скорой помощи прямо на улице.

В результате падения у него образовалась травма титановой пластины в сломанной ноге. Позднее пенсионер обратился в прокуратуру, та стала проводить проверку. Выяснилось, что организация не посыпала участок песком.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге со 2 мая ограничат проезд по дамбе. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений города.