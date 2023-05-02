Стало известно о состоянии двухлетней петербурженки, выпившей аммиак

На днях двухлетняя петербурженка попала в реанимацию с химическим ожогом пищевода из-за выпитого аммиака. Стало известно, что девочка в тяжелом состоянии попала в больницу 29 апреля.

Известно, что все произошло из-за того, что за ней недосмотрели родители в квартире на улице Пловдивской. Кроме этого, уточняется, что родители три дня не обращались за помощью к медикам.

Как сообщает издание «Невские новости», сейчас с девочкой всё в порядке. По крайней мере так говорят в пресс-службе детской больницы имени Н.Ф.Филатова, в которую и поступила девочка.

При каких обстоятельствах девочка выпила аммиак, сколько времени потребуется на её лечение, на данный момент не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прикрыли несколько ночных заведений из-за того, что они подозреваются в многочисленных обманах клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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