Вложение в вечность и комфорт: вспоминаем основные советы от российского модельера Валентина Юдашкина

Сегодня стало известно о кончине легендарного российского модельера Валентина Юдашкина. Он известен своими роскошными, авангардными моделями и одевал многих знаменитостей по всему миру. Редакция GazetaSpb вспоминает основные его советы — как оставаться всегда стильными.

«Вечные» вещи

Один из главных модных советов Валентина Юдашкина — инвестировать в вечные вещи, которые можно использовать в разных образах. Это означает, что нужно выбирать классические вещи, такие как кожаные куртки, тренчи, трикотаж и кардиганы, которые можно использовать из сезона в сезон и не выглядеть устаревшими. Эти вещи станут основой вашего гардероба, и их можно будет сочетать с более модными вещами, создавая новые образы каждый раз, когда вы их надеваете.

Аксессуары и цветовые схемы

Юдашкин также считал, что аксессуары играют ключевую роль в создании стильных нарядов. Он рекомендует добавлять такие выразительные вещи, как смелые украшения или броские сумки, которые выделят простой образ из толпы. Он также советует играть с различными цветовыми схемами, смешивать принты и цвета, чтобы создать динамичный образ, но при этом сохранить баланс и гармонию между всеми используемыми элементами.

Комфорт — это важно

Наконец, Валентин Юдашкин настаивал на том, что комфорт всегда должен быть на первом месте, когда речь идет о создании наряда; если вы не чувствуете себя комфортно в чем-то, то не имеет значения, насколько это стильно или модно — скорее всего, вы даже не захотите это надеть! Это означает, что при составлении гардероба нужно учитывать не только тенденции, но и практичность, чтобы знать, что в любой одежде вы будете не только хорошо выглядеть, но и прекрасно себя чувствовать!