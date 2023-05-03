Желтый уровень погодной опасности задержится в Санкт-Петербурге

Желтый уровень погодной опасности вводился на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти 2 мая. Причина — сильный ветер. Однако погодные условия что-то совсем не хотят меняться, поэтому такой режим продлен до часа ночи 4 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург«, все дело в том, что порывы ветра в городе могут достигать все 17 метров в секунду.

Уточняется, что под жeлтым уровнем опасности подразумевается второй по сложности, показатель, означающий потенциально опасную для людей погоду.

Ранее сообщалось, что врач Владимир Бржеский рассказал, как не перепутать инфекцию и аллергию. Все мы понимаем, что после долгой и холодной зимы наш организм прилично так ослаб, а значит велики шансы занести в него какую-то инфекцию. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.