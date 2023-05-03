Пара из Красносельского района попалась на обороте наркотиков

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против пары горожан, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков в Красносельском районе города. Партию запрещенных веществ, которую нашли у петербуржцев, признали крупной.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 24-летнюю девушку и ее 32-летнего сожителя. У них изъяли наркотики при обыске. Также препараты обнаружили и в квартире героев-любовников. Масса веществ превысила один килограмм.

Все найденные вещества направили экспертизу. По итогу подтвердилось, что петербуржцы действительно хранили наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сейчас происшествие уже стало причиной для возбуждения уголовного дела по «народной» статье 228 УК РФ. Разбирательство продолжается, а подозреваемые заключены под стражу.