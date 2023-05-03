Знакомая подозреваемой в убийстве под Петербургом назвала девочку «тихой и замкнутой»

В Санкт-Петербурге продолжается разбирательство в убийстве семиклассницы. Знакомая подозреваемой по возбужденному уголовному делу рассказала, какой была школьница, которая сейчас задержана полицией.

По словам петербурженки, она до сих пор не может поверить в случившееся и что ее знакомая способна на подобные зверства. Подозреваемая всегда казалась ей тихой и замкнутой, но спокойной. Об этом девушка рассказала в беседе с «360».

При этом девочка-подросток рассматривает вариант, что ее знакомая могла попасть под дурное влияние. На это указывает ее поведение в последнее время: «часто соглашалась на все, что от нее просят».

Семью подозреваемой в убийстве школьницы называют «нормальной». Отмечается, что девушка росла без отца, но с хорошим отчимом.

Трагедия вызвала резонанс в обществе. Сейчас ведется активное расследование.