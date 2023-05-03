Специалист опроверг мифы о борьбе с храпом

Храп — проблема, которая беспокоит многих прямо или косвенно. Существует множество народных методов борьбы с ней. Но работают ли они? Комментирует старший научный сотрудник группы по сомнологии научно-исследовательского отдела артериальной гипертензии Центра им. В.А. Алмазова, кандидат медицинских наук Михаил Бочкарев.

Самые популярные способы борьбы с храпом сомнолог назвал обычными мифами. Например, Бочкарев отметил, что маска для сна проблему никак не решает. Она только защищает от яркого света, но больше не несет в себе никакой функции.

Увлажнитель воздуха тоже играет совсем другую роль и не помогает не издавать звуков во время сна. Об этом эксперт сообщил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Еще одним массовым заблуждением является то, что от храпа может избавить горячий душ. Это заявление тоже ошибочное. Заснуть после такого будет проще, но храпеть люди от этого не перестают.