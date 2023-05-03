В Петербурге 20 руферов получили «‎административку»‎

В Центральном районе Санкт-Петербурга прошла серия проверок по объявлениям о прогулках по крышам города. Такой вид отдыха в северной столице является популярным, но технику безопасности до сих пор многие не соблюдают.

Средняя стоимость прогулки обходится туристам в сумму от 500 до 1 000 рублей. За такие деньги можно посмотреть город с большой высоты и заодно нарушить сразу ряд требований безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в ходе последней проверки выявили сразу 20 нарушителей. Каждый из руферов-авантюристов был привлечен к административной ответственности.

Дополнительно сейчас решается вопрос о возбуждении уже уголовных дел: нарушения подходят по статью 238 УК РФ.

Также в ведомстве отметили, что руферы-экскурсоводы часто нарушают и налоговое законодательство. Принимают оплату через онлайн-банк, чтобы не выдавать свои доходы.