Своих скандалистов не хватило: для россиян сняли сериал про Джонни Деппа и Эмбер Херд

На российских экранах с 15 мая начнут транслировать комедийный сериал «Звездный суд». Режиссер кинокартины Сарик Андреасян вдохновился судебным процессом голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд и решил, что сериал об этом — именно то, что нужно россиянам.

Конечно, Джонни и Эмбер в сериале просто так не оставят. Их заменят на русских Дмитрия и Марину. Но смысл останется тем же, что и в истории у истоков: актеры-скандалисты наслаждаются семейной жизнью, пока все не разворачивается чередой конфликтов. Тут артисты решают развестись, но суд длится долго и дается всем участникам с тяжким трудом.

Все секреты сериала будущим зрителям раскрывать не стали, чтобы привлечь больше внимания. Известно, что в первом сезоне предусмотрено восемь эпизодов по двадцать минут. Сериал выпускает телеканал ТНТ.

Главные роли в сериале сыграют Максим Лагашкин и Мария Горбань. Оба артиста выразили свое положительное отношение к подобным работам. Максим заявил, что рад сниматься с Машей, а та считает, что экстравагантные роли в принципе — ее стезя.