Наркокурьер из Сыктывкара попался полиции в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали еще одну пару наркокурьеров. Двоих мужчин остановили во время движение по Дачному проспекту на Chevrolet Camaro.

Среди задержанных оказались 30-летний петербуржец и его ровесник из Сыктывкара. У злоумышленников изъяли крупную партию наркотиков. Установлено, что масса перевозимых запрещенных веществ составила почти полкилограмма.

Экспертиза подтвердила, что вещество — действительно наркотический препарат. После всех проверок против мужчин возбудили уголовное дело по «народной» статье 228 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас разбирательство продолжается. Пока решается вопрос об избрании меры пресечения. Дальше жителям Санкт-Петербурга и Сыктывкара предстоит ожидать суда, на котором решится их судьба.