Последняя репетиция парада: в Петербурге новые ограничения на дорогах

В Санкт-Петербурге в преддверии парада в честь Дня Победы ведется активная подготовка к празднику. Из-за этого в понедельник, 8 мая, на городских дорогах будет действовать сразу ряд ограничений для автолюбителей.

С 15:00 8 мая до 12:30 9 мая ограничено движение по Миллионной улице, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной и набережной Мойки. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «ДОДД».

Временно будет прекращено движение с 15:00 до 16:30 8 мая на Дворцовом проезде, Адмиралтейском проспекте от Гороховой до Невского, на Адмиралтейской набережной и по Невскому проспекту на участке от Садовой до Дворцового проезда.

Также продолжает действовать запрет на остановку транспорта на участках набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, на проезде вдоль Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка. Он введен уже с 26 апреля и продлится до 12:30 9 мая.