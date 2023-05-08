Смерть ребенка в Петербурге после отказа в госпитализации заинтересовала следком России

В Санкт-Петербурге проводятся массовые проверки по факту смерти 10-летнего мальчика. Сейчас разобраться в случившемся городским специалистам поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Ребенка не стали госпитализировать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. По итогу мальчик умер дома.
Все проверки пока ведутся только в доследственном режиме. Уголовное дело еще не возбуждалось.
Напомним, что к ребенку в тяжелом состоянии приезжали врачи, но мальчика не увезли в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России. Родителям лишь давались рекомендации по лечению на дому. Через некоторое время петербуржец скончался.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.
Ранее сообщалось, что 10-летнему мальчику трижды вызывали скорую медицинскую помощь перед смертью.