Смерть ребенка в Петербурге после отказа в госпитализации заинтересовала следком России

В Санкт-Петербурге проводятся массовые проверки по факту смерти 10-летнего мальчика. Сейчас разобраться в случившемся городским специалистам поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ребенка не стали госпитализировать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. По итогу мальчик умер дома.

Все проверки пока ведутся только в доследственном режиме. Уголовное дело еще не возбуждалось.

Напомним, что к ребенку в тяжелом состоянии приезжали врачи, но мальчика не увезли в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России. Родителям лишь давались рекомендации по лечению на дому. Через некоторое время петербуржец скончался.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что 10-летнему мальчику трижды вызывали скорую медицинскую помощь перед смертью.