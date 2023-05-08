Ученые «заглянули за шторку»‎ загробной жизни

О жизни после смерти ведется много дискуссий. Вопрос «а что там дальше?»‎ до сих пор волнует как обывателей, так и ученых. Люди, перенесшие клиническую смерть, заявляли об особых ощущениях «в том мире». Теперь кое-что удалось подтвердить с научной точки зрения.

Медицина утверждает, что смерть наступает в момент необратимой остановки сердца. При этом мозг еще некоторое время работает. Периоды его активности варьируется от нескольких секунд до десятков минут.

Ученых волнует вопрос, что происходит с сознанием человека в это время. Исследования ведутся с 1970-х годов. По новым данным, перед окончательной смертью человека фиксируются всплески мозговых сигналов в виде высокочастотных гамма-волн и учащение пульса. Это происходит через несколько минут после наступления гипоксии мозга, пишут РИА Новости.

Ученые предполагают, что эта активность — лишь инстинкт выживания, мозг еще борется. При этом до конца в происходящем пока не уверен никто.