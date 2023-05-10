В Приозерске в легковое авто влетел «снаряд»

В черную Ладу Весту в Приозерске влетел «снаряд». Все случилось возле дома на улице Калинина. По появившимся в сети видео и фото можно заметить, что влетевший предмет похож на металлическую петарду.

Он сумел пробить фару автомобиля. К счастью, о пострадавших речи не идет. Теперь владелица машины ждёт, пока тот, кто выпустил «снаряд», решит вопрос мирным путём. В том случае, если с ней никто не свяжется, она намерена обратиться в суд.

Как сообщает издание 78.ру со ссылкой на министерство внутренних дел Ленобласти, выстрел был произведен из ракетницы.

Полиция Приозерска проводит административное разбирательство.

Ранее сообщалось, что Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы в 2023 году.