Петербургская организация получила штраф за взятку ГИБДД

В Санкт-Петербурге завершилось разбирательство по делу о коррупционном правонарушении. Виновным признали местное общество с ограниченной ответственностью. Для юридического лица все обошлось «‎административкой» и штрафом.

В ходе проверок было установлено, что гендиректор планировал подкупить сотрудника ГИБДД. За 680 тысяч рублей предлагалось закрыть глаза на допущенные нарушения и не привлекать злоумышленника к ответственности.

Провернуть такую сделку не удалось. По итогу все закончилось судом по делу по части первой статьи 19.28 КоАП РФ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Размер штрафа по административному нарушению для юрлица составил сразу 500 тысяч рублей. Сейчас продолжается разбирательство уже по уголовному делу в отношении взяткодателя. Материалы направлены для рассмотрения в Невский районный суд.