В Петербурге ремонтные работы обрушатся на Ленинский проспект

В городе на Неве решили начать работы по ремонту на Ленинском проспекте. Так, сначала решили взяться за участок от Маршала Жукова до проспекта Героев.

Отметим, что это одна из самых протяженных и, конечно, загруженных улиц города. Проспект захватывает Красносельский, Кировский и Московский районы города.

Так, на этом этапе работ планируется привести в порядок 3,33 километра дороги. Здесь заменят асфальтовое покрытие и бордюры, проведут ремонт тротуаров и займутся благоустройством.

Работы стартуют в ближайшее время, точные даты перекрытий на дорогах сообщат в ГАТИ несколько позже.

Ранее сообщалось, что если работодатели считают, что нужные связи никак не помогут быстрее двигаться по карьерной лестнице, то вот работники с ними не согласятся. Фактор важен, говорят они. Подробнее об этом вы можете прочитать по ссылке.