Россияне рассказали, как быстрее двигаться по карьерной лестнице

Если работодатели считают, что нужные связи никак не помогут быстрее двигаться по карьерной лестнице, то вот работники с ними не согласятся. Фактор важен, говорят они. При этом каждый десятый работодатель подтвердил, что с большей охотой возьмет человека » по знакомству». Тем не менее 31% заявил, что скорее посмотрит на опыт кандидата.

Кроме этого, некоторые считают, что очень важно иметь знакомства с теми, у кого доход выше среднего. Важность этого фактора отмечают 29% опрошенных.

Примерно 51% россиян считают, что и знакомства с нужными людьми, и связи — все это играет роль, но это не самое главное, передают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Ранее сообщалось, что с 16 по 28 мая на внешнем кольце КАД вновь будут вестись дорожные работы. Теперь количество свободных полос уменьшат, а скоростной режим снизят.