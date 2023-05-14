Двухгодовалая петербурженка пострадала в ДТП

Маленькая жительница Петербурга пострадала в аварии, которая произошла на углу Долгоозерной и Авиаконструкторов, столкновение двух машин попало на видео.

Все случилось в воскресение, 14 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в приморском районе Петербурга. Как пишут в социальных сетях очевидцы произошедшего, два легковых автомобиля влетели друг в друга на перекрёстке ранее упомянутых улиц. Известно, что столкнулись две иномарки: за рулём одной был 28-летний водитель, за другой 18-летний молодой человек. Как итог, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девочка в возрасте двух лет. Сейчас она госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.