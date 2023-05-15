Пьяный мужчина поугрожал сотруднику кафе Петербурга и сбежал в аптеку

В Центральном районе Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в разбое. Мужчина напугал работников местных кафе и аптеки, а потом попытался скрыться от полиции.

Как стало известно gazeta.spb, петербуржец в состоянии алкогольного опьянения заявился в популярное в городе заведение и напал на сотрудника. Он начал угрожать работнику разбитой бутылкой и требовал деньги из кассы. После этого мужчина убежал в соседнюю аптеку.

На место происшествия выехали полицейские. Им удалось задержать 40-летнего жителя другого субъекта России. Пьяному нарушителю не удалось сбежать от правоохранителей, так что он оперативно был доставлен в участок.

Сейчас против горе-злоумышленника уже возбудили уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ «Разбой». Разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге под колеса автомобиля попал мальчик на самокате.

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