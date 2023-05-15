Петербургский адвокат попал в ДТП по пути в суд

В городском суде Санкт-Петербурга в понедельник, 15 мая, пришлось перенести разбирательство по рассматриваемому делу. Причиной стало неожиданное травмирование адвоката истца.

Заседание успело начаться, но его быстро отложили. Адвокат со стороны «нападающего», видимо, настолько торопился на судебный процесс, что попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Подробности аварии не разглашались. Также неясно, в каком состоянии сейчас находится адвокат и когда снова смогу рассмотреть дело.

Несмотря на небольшую трагедию, в суде все равно нашли чему порадоваться. Дело в том, что на заседание пришли необычные сопровождающие: четвероногие друзья одной из сторон. Две собаки сопровождали участника процесса, поскольку у того проблемы со зрением.