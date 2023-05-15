Возбуждено уголовное дело: петербургские охранники не пустили Главу Следкома РФ на объект

В Санкт-Петербурге сотрудники частной охранной организации предстанут перед судом из-за превышения полномочий. Специалисты переусердствовали и не пустили на охраняемую территорию председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.

Глава Следкома приехал в северную столицу, чтобы разобраться с нарушениями в ходе строительства на Васильевском острове. Дойти до сути у Бастрыкина так и не получилось, поскольку его просто не пропустили к объекту, пишет ТАСС.

Сейчас по факту этого происшествия уже возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что охранники действовали умышленно и осознанно, когда выражали противодействие законным действиям сотрудников СКР. Сами нарушители пока ситуацию публично не комментировали.

Ранее сообщалось, что федеральный Следком заинтересовался делом против петербургских чиновников из-за намыва на Васильевском острове.