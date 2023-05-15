В МДТ Петербурга отменили спектакли с Данилой Козловским

В Санкт-Петербурге продолжаются разборки с нарушениями в Академическом Малом драматическом театре – Театре Европы. Сейчас поступила информация, что ряд представлений на период с 21 и 24 мая отменили.

Под волну отмены попали спектакли «Гамлет» (показ был назначен на 21 и 22 мая) и «Коварство и любовь» (23 и 24 мая). Такая информация появилась на официальном сайте МДТ. Администрация петербургского театра принесла свои извинения. Отмечается, что билеты подлежат возврату по месту приобретения.

Известно, что в этих спектаклях должен был играть Данила Козловский. Об отмене своих майских выступлений в МДТ актер рассказал в своем телеграм-канале.

Отдельно артист отметил, что до конца 2023 года решил уйти в отпуск «по личным обстоятельствам». Конкретики от Данилы Козловского не поступило.

Ранее сообщалось, что суд по делу о нарушениях в МДТ состоится уже в среду, 17 мая.

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