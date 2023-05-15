Мужчина в центре Петербурга проник в квартиру с крыши здания

В Центральном районе Санкт-Петербурга удалось задержать злоумышленника, который проник в чужую квартиру. Нарушитель решил использовать необычный метод и влез в жилое помещение с крыши здания по улице Белинского.

За помощью к правоохранительными органам обратились местные жители, которые увидели, как с крыши на балкон спускается неизвестный. Было отмечено, что такие маневры совершаются на верхних этажах многоквартирного дома.

На место происшествия выехали специалисты. Им удалось задержать злоумышленника, когда тот уже надевал чужие ботинки, чтобы покинуть место преступления. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Также было установлено, что мужчина повредил пластиковый козырек над балконом и стекло балконной двери на шестом этаже. Обстановка в квартире, куда он залез, тоже была заметно нарушена. Пока не сообщалось, пропало ли что-то из помещения.