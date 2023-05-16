СК приостановил строительство на Васильевском острове

В Санкт-Петербурге Следственный комитет России (СКР) приостановил строительные работы на северном намыве Васильевского острова. Факт выполнения такого процессуального решения уже зафиксировали.

Сейчас продолжаются проверки на объекте. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Санкт-Петербурга.

Напомним, что СКР ведет разбирательство по факту нарушения требования по охране окружающей среды. Из-за стройки на Васильевском острове в северной столице может серьезно пострадать природа. Также существует потенциальная угроза для населения: возможна концентрация опасных веществ в атмосферном воздухе.

Действия на строительстве намыва нарушают уже федеральное законодательство.

Ранее сообщалось, что против охранников на стройке возбудили уголовное дело из-за превышения полномочий в отношении главы СКР Александра Бастрыкина.