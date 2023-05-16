Работодатели определились с занятиями для сотрудников на лето

Для тех сотрудников, которым не повезло с летним отпуском, работодатели продумали целую программу. Каждый третий из начальников планирует на период теплого и солнечного времени года череду корпоративов.

Затраты на такие мероприятия для работников предусмотрены средние или незначительные. Большая часть респондентов (62%) направит на корпоративы менее 100 тысяч рублей. Еще 38% — вообще менее 50 тысяч: главное повеселиться, а детали уже не играют роли.

Нашлись 6% работодателей, которые готовы потратиться серьезно: до миллиона рублей. И целых 3% направят на корпоративы больше миллиона рублей. Такие данные следуют из опроса Работа.ру.

Летние корпоративы будут проводить в самых разных форматах. Порядка 79% руководителей выбирают традиционный выезд на природу. Еще в числе массовых вариантов оказались спортивные занятия на природе (55%) и квесты (14%). Круизы и вечеринки в офисе выбрали по 3% опрошенных.