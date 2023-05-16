На гендиректора петербургского предприятия напал с пистолетом экс-сотрудник

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе города зафиксировали факт вымогательства. Под угрозы пистолетом попал 34-летний генеральный директор местного коммерческого предприятия.
Злоумышленники напали на петербуржца с требованием 70 тысяч рублей. Сначала мужчине только угрожали пистолетом, но далее последовал выстрел в направлении потерпевшего. Пуля попала в землю.
Сотрудникам полиции уже удалось выйти на подозреваемых в преступлении. По версии следствия, к вымогательству причастны бывший работник организации и еще двое неизвестных. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу.
Сейчас злоумышленников задержали. Против них возбуждено уголовное дело, разбирательство продолжается.
Гендиректор петербургской компании получил необходимую медицинскую помощь. Ничего страшного с ним не случилось: лечение продолжили амбулаторно.