На гендиректора петербургского предприятия напал с пистолетом экс-сотрудник

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе города зафиксировали факт вымогательства. Под угрозы пистолетом попал 34-летний генеральный директор местного коммерческого предприятия.

Злоумышленники напали на петербуржца с требованием 70 тысяч рублей. Сначала мужчине только угрожали пистолетом, но далее последовал выстрел в направлении потерпевшего. Пуля попала в землю.

Сотрудникам полиции уже удалось выйти на подозреваемых в преступлении. По версии следствия, к вымогательству причастны бывший работник организации и еще двое неизвестных. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас злоумышленников задержали. Против них возбуждено уголовное дело, разбирательство продолжается.

Гендиректор петербургской компании получил необходимую медицинскую помощь. Ничего страшного с ним не случилось: лечение продолжили амбулаторно.