Житель Челябинской области сбил подростка на велосипеде в Петербурге

В Санкт-Петербурге случилась авария с участием 12-летнего мальчика. Подросток на велосипеде пересекал дорогу на «красный», и его сбила ‎Газель.

За рулем этого автомобиля находился 26-летний житель Челябинской области. Мужчина двигался на Газели, которая принадлежит холдинговой компании, по проспекту Ветеранов и наехал на ребенка.

Уже установлено, что велосипедист действительно ехал на своем транспорте на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Санкт-Петербургу.

Подросток вышел из ДТП с переломами обеих костей правой голени и пальца стопы. Его состояние классифицировали под «среднюю степень тяжести». Ребенку оказали требуемую медицинскую помощь, а разбирательство по факту аварии продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в троллейбусе серьезно пострадал пятилетний мальчик.