Дефекты и дыры в асфальте со Свердловской набережной будут убирать полтора года

В Санкт-Петербурге приступают к восстановлению Свердловской набережной и приведению ее в приемлемый вид. На объекте планируют провести полный капитальный ремонт.

Ремонтные работы будут вестись на всей набережной: от улицы Ватутина до Малоохтинского моста. Сейчас здесь почти все швы (90%) имеют дефекты: состояние просто критичное.

Такие мостовые «травмы»‎ приводят к тому, что вода проникает в тело берегоукрепительной стенки набережной. По итогу вымывается весь материал крепления. Местами даже провалился асфальт.

Специалистам предстоит серьезная работа по восстановлению Свердловской набережной. Здесь заменят разрушающиеся кладки в основании стенки и ликвидируют просадки грунта на променадной части. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В ведомстве сообщается, что плановысотное решение набережной будет сохранено. Несмотря на это, кое-что все же изменят. Например, здесь переустроят инженерные сети, изменится система водоотвода с тротуара.