В Адмиралтейском районе из-за дорожного конфликта мужчина устроил стрельбу

Полицейские задержали стрелка в дорожном конфликте. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 16 мая утром в отделение полиции пришел 27-летний мужчина. Он рассказал, что на Красноармейской улице мужчина на «Шевроле» стрелял по его авто «Чери» из газового пистолета.

Как говорят в полиции, все началось со словесного конфликта. Там неизвестный произвел выстрел в сторону машины оппонента, после чего скрылся. Спустя время правоохранительные органы поймали подозреваемого — им оказался 34-летний петербуржец.

У него изъяли сумку с аэрозольным устройством дозированного распыления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), говорят в пресс-службе министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.