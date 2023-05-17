В Петербурге сбили 15-летних электросамокатчиков

Полицией проводится проверка по факту ДТП с наездом на самокатчиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 16 мая вечером на Ленинградской улице в городе Кудрово. Там 48-летний водитель за рулем автомобиля «Чери» влетел в двух 15-летних подростков, которые ехали на одном электросамокате. Уточняется, что все случилось вне зоны пешеходного перехода.

Как итог, одна девушка с различными травмами в удовлетворительном состоянии, другая в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Теперь сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали стрелка в дорожном конфликте. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.