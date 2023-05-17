Финляндия не намерена закрывать свое консульство в Петербурге из-за заморозки счетов

На данный момент Финляндия не запланировала закрытия посольства республики в Москве и консульства в Петербурге. Информация о том, что такое может произойти, распространилась из-за заморозки счетов страны на территории Российской Федерации. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Как заявил чиновник, сейчас консульство может продолжить свою работу в России, однако обработка денежных потоков станет достаточно трудоемкой. Кроме этого, он отметил, что пока не идёт речь и о принятии контрмер, все планируется решать дипломатическим путём. Местный МИД получил информацию о блокировке счетов 27 апреля. В начале мая Финляндия направила российской стороне ноту с просьбой разъяснить ситуацию. На данный момент в открытом доступе какой-либо ответ со стороны России не поступал,пишет ТАСС.