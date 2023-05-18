В Петербурге нашли угонщика японских внедорожников

Полицией задержан угонщик японских внедорожников. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что еще 12 мая в полицию пришел 33-летний мужчина. Он рассказал, что в ночь на этот день на проспекте Солидарности неизвестный угнал его автомобиль стоимостью в 2,4 миллиона рублей. Однако угонщик отъехал только на метр назад от места парковки и потерпел неудачу. После этого сразу скрылся.

Ранее аналогичная ситуация произошла с еще одним мужчиной — 36-ти лет. У него украли авто на улице Шотмана.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (попытка кражи и кража в особо крупном размере). Позднее сотрудники правоохранительных органов отыскали подозреваемого — им оказался 43-летний житель Кудрово, пишет пресс-служба.