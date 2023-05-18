В Петербурге задержали жителя Тверской области за реабилитацию нацизма

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тверской области. Всё дело в том, что он подозревается в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга.

Известно, что 17 мая утром в одной из квартир по Тучкову переулку был задержан 54-летний житель Тверской области. Как полагают правоохранительные органы, 3 мая он использовал профиль в одной из социальных сетей и разместил комментарии с элементами дискредитации и фальсификации. Эти комментарии отрицали события исторической реальности. В результате было заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Квартиру мужчины обыскали, у него изъяли два мобильных телефона и ноутбук. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, передают в пресс-службе министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.