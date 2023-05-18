На КАД столкнулись автобус и иномарка

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП на КАД. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что все случилось днем 18 мая. На КАД на дамбе по дороге от Ломоносова к Кронштадту водитель автобуса не заметил остановившуюся иномарку «Форд Транзит». Как итог, машины столкнулись. В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса, их пришлось госпитализировать в средней степени тяжести.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тверской области. Всё дело в том, что он подозревается в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга.