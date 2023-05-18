На Новой сцене Александринского театра представят литературно-музыкальную композицию «Стихотворения чудный театр»

На Новой сцене Александринского театра прочтут стихи Беллы Ахмадулиной. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова
На Новой сцене Александринского театра прочтут стихи Беллы Ахмадулиной. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

6 июня на Новой сцене Александринского театра представят литературно-музыкальную композицию «Стихотворения чудный театр». Программу исполнят актриса Сати Спивакова и пианист Алексей Гориболь из стихотворений Беллы Ахмадулиной. Данная программа включает в себя не только популярные, но и менее растиражированные стихотворения поэтессы. Продолжительность мероприятия составит 1 час и 20 минут без антракта.

Как рассказали организаторы, мотиватором для создания программы послужили «Пять поэм к симфонии Г. Берлиоза “Ромео и Джульетта”», сочинённые по просьбе дирижёра Геннадия Рождественского. Музыкальный же ряд выстроен из созвучных поэзии Ахмадулиной фортепианных произведений великих композиторов таких, как Шуман, Ф. Шопен, Э. Григ и П. Чайковский. Также в литературно-музыкальной композиции используется музыка близких Ахмадулиной по жизни и духу композиторов — Микаэла Таривердиева и Леонида Десятникова.

В программу войдет также видео-коллаж акварельных портретов Беллы Ахмадулиной кисти её супруга —художника Бориса Мессерера.

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