Нашли живыми четырех детей спустя 16 дней после крушения самолета в Колумбии

Ещё 1 мая в джунглях Колумбии упал самолёт. На его борту находились семь человек: трое взрослых и четверо детей. Сегодня, 18 мая, стало известно что взрослые погибли на месте, их тело уже обнаружили спасатели. А вот дети каким-то чудом всё-таки выжили: три мальчика и девочка возрастом 13 лет, девять лет, четыре года и 11 месяцев. Они провели в джунглях одни целых 16 дней.

Как пишут местные издания, дети питались провизии, которую нашли в упавшем самолёте. Со слов очевидцев, старший ребёнок построил даже несколько шалашей из палок из резинок для волос.

Как сообщает источник издания Semana, надежды найти детей живыми практически не было. Однако возникла мысль что это возможно, когда военные нашли недалеко от обнаруженного 15 мая самолёта остатки недавно съеденных фруктов. Кроме этого было найдено ёмкость для детского питания и другие предметы, которые вполне могли использовать потерпевшие.

Также сообщается, что сейчас жизни детей ничего не угрожает. Медицинский работники и уже их обследуют, дети находятся под пристальным присмотром врачей. Известно, что мать детей погибло при крушении воздушного судна. По имеющейся информации, причиной падения самолёта стала неисправность его двигателя.