Петербуржец отправится в колонию за три удара кулаком

Житель Петербурга отправиться в колонне за три удара кулаком. Говорят, что он отправил незнакомца в тяжелый нокаут. Об этом пишет объединённая пресс-служба Судов города.

Ещё в прошлом году мужчина сильно избил незнакомого ему человека. Он напал на мужчину у одного из домов по Железноводской улице. Он нанёс ему три удар кулаком в голову.

К месту происшествия выехали медики, они оказали потерпевшему требуемую ему помощь. Позднее эксперты решили, что потерпевший получил Тяжкий вред здоровью. Помимо избиения, нападавший забрал у избитого мобильный телефон стоимостью 7000 руб.

Как итог, Василеостровский районный суд назначил мужчине 4,5 года колонии общего режима. В совокупности с приговором Выборгского районного суда по другому делу, в общей сложности мужчина получит пять лет колонии. Помимо этого, он также должен выплатить штраф в размере 15 000 руб.