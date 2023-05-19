Петербуржец получил срок из-за падения снега с крыши на восьмилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге завершили разбирательство по факту происшествия, которое случилось еще 13 марта 2023 года. Тогда на ребенка 2015 года рождения с крыши съехали снег и наледь. Сейчас огласили виновника.

По делу проходил мужчина, который во время происшествия занимал должность специалиста по обслуживанию и клинингу кровель и фасадов. Работник отвечал за своевременную уборку снега с крыш, которая так и не была обеспечена.

Съехавший с крыши снег нанес малолетней девочке физическую боль. Эта ситуация повлияла на возбуждение дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сейчас расследование завершено. Суд вынес мужчине обвинительный приговор и назначил ему наказание: лишение свободы на один год условно с испытательным сроком один год.