Петербуржца осудили за жестокое убийство 19-летней давности

В Санкт-Петербурге раскрыли убийство, которое случилось еще летом 2004 года. Тогда от рук мужчины погибла девушка 1985 года рождения.

Убийство было совершено с особой жестокостью. Злоумышленник занимался частным извозом и посадил к себе в «Волгу» будущую жертву. По пути они поругались, и словесный конфликт закончился убийством.

Осужденный мужчина напал на 21-летнюю девушку: вытащил ее из автомобиля, повалил на землю и множество раз ударил ножом. Позднее он скрылся с места преступления, потерпевшую спасти не удалось. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дальше закрутилось разбирательство. Злоумышленника все же поймали. В 2005 году мужчина был осужден, но за убийства двух других петербурженок. Тогда ему присвоили пожизненное наказание. Новый приговор назначил ему второй срок: еще 12,5 лет.